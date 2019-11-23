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Серия Гран-при по фигурному катанию

Плющенко считает, что в финале Гран-при по фигурному катанию могут быть сюрпризы

Также двукратный олимпийский чемпион считает, что всех ждет очень интересный чемпионат России
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

САППОРО /Япония/, 23 ноября, /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в финале серии Гран-при могут произойти неожиданности. Такое мнение Плющенко высказал ТАСС по телефону.

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В субботу завершился шестой этап Гран-при в японском Саппоро, по итогам которого стали известны все участники финала серии. От российской команды в финале выступят Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова (все - женское одиночное катание), Александр Самарин, Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (спортивные пары), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин (танцевальные пары).

"Поздравляю, все справились - большие молодцы, очень интересная заруба была. Мне кажется, не менее интересное ждет нас впереди, в финале, могут быть сюрпризики. Мне хочется посмотреть, как будет кататься Косторная, как будут оценивать всех девчонок", - сказал Плющенко.

"Надеюсь, все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей. Кто-то делает много четверных, но есть другие свои упущения, кто-то делает аксели. Не все катаются чисто, но все катаются здорово. Будет очень интересный финал", - добавил собеседник ТАСС.

"Всех нас ждет очень интересный чемпионат России. Кто попадет на чемпионат Европы? Нас вообще ждет очень интересный сезон. Главное, чтобы все подошли к сезону здоровенькими", - заключил Плющенко.

Финал серии Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Чемпионат России начнется 24 декабря.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичСерия Гран-при по фигурному катанию
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