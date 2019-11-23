Бабурин: футболисты "Ростова" проиграли не "Динамо", а судьям

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вратарь "Ростова" Егор Бабурин считает, что судейские ошибки повлияли на исход матча чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Ростовом" повлияли арбитры. Такое мнение Бабурин высказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1, оба мяча столичная команда забила с пенальти. В компенсированное время матча вратарь "Динамо" Антон Шунин отразил 11-метровый удар в исполнении Алексея Ионова.

"Когда я поймал пенальти в игре с "Зенитом" (0:5), мне сказали, что я вышел с ленточки ворот, а тут Шунин вышел за ленточку. Только в игре с "Зенитом" счетом был 0:4, а тут решающий момент. Почему я должен заходить за линию, а Шунин не должен? Мне били два пенальти сегодня, и перед каждым ударом [Василий] Казарцев говорил, что надо стоять на линии, судьи знают, как сказать красиво, а взять на себя ответственность никто не может, непонятно, зачем тогда VAR [видеоассистент рефери]" - сказал Бабурин.

"[Главный тренер] Валерий Карпин сказал, что мы молодцы. А что сказать после матча, в котором мы проигрываем не "Динамо", а судьям", - добавил Бабурин.

После 17 туров "Ростов" набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче ростовчане 30 ноября примут екатеринбургский "Урал".