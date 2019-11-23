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Футбол в России

Футболист "Динамо" Филипп отметил, что предпочитает выигрывать без помощи VAR

Немецкий форвард считает, что эпизод со вторым пенальти был очень сложным для судьи
Максимилиан Филипп (справа) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Максимилиан Филипп (справа)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп считает, что система видеоассистента рефери (VAR) была на стороне его команды в матче чемпионата России с "Ростовом", но он предпочел бы выиграть без ее помощи. Об этом Филипп рассказал журналистам.

В субботу "Ростов" со счетом 1:2 уступил "Динамо". Оба мяча в составе бело-голубых с пенальти забил Максимилиан Филипп. Второй 11-метровый удар за две минуты до окончания основного времени матча был назначен за нарушение на Филиппе при помощи VAR.

"Эпизод со вторым пенальти был очень сложным для судьи. Я думаю, что если бы мы играли в чемпионате Англии, то за это бы пенальти не назначили. Это было не очень красиво с его стороны ударить меня так, рефери посмотрели повтор и решили поставить пенальти - это нужно принять. Сегодня система VAR была на нашей стороне, но я предпочитаю выигрывать без этого", - отметил Филипп.

"Динамо" благодаря победе набрало 21 очко и поднялось на седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. "Конечно, я очень счастлив, что мы выиграли матч против сильного соперника, это очень важно для нас сейчас - нам нужно обрести уверенность в себе, таблица очень плотная. От шестого места до последнего команды разделяют несколько очков. Нам нужно настраиваться на каждую следующую игру и потом смотреть, что получится в конце сезона, для нас важно прогрессировать и играть лучше с каждым матчем", - сказал Филипп.

"Я играл не так много в последних матчах, для меня тяжело было не играть 90 минут и не попадать в стартовый состав несколько игр подряд. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше, я стараюсь прибавлять от тренировки к тренировке, для меня не должно быть проблемой играть все 90 минут", - заключил немецкий футболист "Динамо".

В следующем матче "Динамо" 1 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом".

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