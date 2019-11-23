{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Сборная Испании стала вторым финалистом Кубка Дэвиса

В полуфинале испанцы обыграли команду Великобритании, в решающей парной встрече было сыграно два тай-брейка
Рафаэль Надаль EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/Kiko Huesca

ТАСС, 24 ноября. Сборная Испании по теннису победила команду Великобритании со счетом 2-1 в полуфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

На эту тему
Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

В первом матче британец Кайл Эдмунд (69-й номер мирового рейтинга) обыграл Фелисиано Лопеса (62) - 6:3, 7:6 (7:3). Во втором первая ракетка мира Рафаэль Надаль победил Дэниела Эванса (42) - 6:4, 6:0. В решающей парной встрече Надаль и Лопес обыграли Джейми Маррея и Нила Скупски со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Ранее в другом полуфинале сборная России проиграла канадцам со счетом 1-2. Матчи финала пройдут 24 ноября.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), в прошлом году выиграли хорваты.

Теги
Кубок Дэвиса
Реклама на ТАСС
НХЛ
"Лос-Анджелес" проиграл "Аризоне" в матче НХЛ. Прохоркин забросил шайбу
"Кингс" уступили со счетом 2:3, нанеся в два раза больше бросков по воротам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС