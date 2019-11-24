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НХЛ

Форвард "Сент-Луиса" Костин признался, что с трех лет мечтал о заброшенной шайбе в НХЛ

Нападающий отметился первым голом в НХЛ, забросив шайбу в игре против "Нэшвилла"

ТАСС, 24 ноября. Российский форвард "Сент-Луиса" Клим Костин рассказал, что с трех лет мечтал забросить шайбу в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий игрока приводит пресс-служба команды.

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Нападающий "Сент-Луиса" Клим Костин забросил первую шайбу в НХЛ

В воскресенье 20-летний Костин отметился первым голом в НХЛ, забросив шайбу на 14-й минуте домашней встречи против "Нэшвилла" (2:4) при счете 0:2. Он провел четвертый матч в НХЛ, первую игру в лиге форвард сыграл 16 ноября против "Анахайма".

"Это незабываемое чувство, нет слов описать, что я ощущаю. С трех лет мечтал забросить шайбу в НХЛ, когда впервые вышел на лед", - рассказал Костин.

Костин был выбран под 31-м номером на драфте 2017 года. В России выступал в системе московского "Динамо". Два предыдущих сезона форвард провел в фарм-клубе "Сент-Луиса", Костин проходил подготовку к текущему сезону с основной командой, став ее лучшим снайпером в предсезонных матчах.

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