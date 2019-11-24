Вратарь клуба НХЛ "Тампа" Василевский благодарен Бишопу, рекорд которого он побил

Василевский отразил 36 бросков и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против "Анахайма" (6:2). Российский голкипер установил новый рекорд "Тампы" по числу побед в матчах НХЛ, 25-летний вратарь одержал 132-ю победу в 222 матчах в составе команды, обойдя по этому показателю Бишопа, выступавшего за клуб в 2013-2017 годах.

"Я много раз говорил, что Бен всегда отлично относился ко мне, к моей семье. Он был мне словно наставник, я ему очень благодарен, было приятно побить его рекорд, но это все в прошлом. Надеюсь, что в будущем будет еще много побед", - рассказал Василевский.

"Я был удивлен, когда он приближался к рекорду, что это случится настолько скоро, - заявил главный тренер клуба Джон Купер. - Он талантлив от природы, но не принимает это как должное. Если он обойдется без травм, то в конечном итоге, возможно, этот рекорд будет действительно сложно побить".

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". Россиянин является действующим обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам сезона. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).