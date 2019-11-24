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НХЛ

Вратарь клуба НХЛ "Тампа" Василевский благодарен Бишопу, рекорд которого он побил

Российский голкипер опередил американца по количеству побед в составе "Тампы"

ТАСС, 24 ноября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский выразил благодарность бывшему вратарю команды американцу Бену Бишопу, чей рекорд по победам за клуб он побил в воскресенье. Слова россиянина приводит пресс-служба команды.

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Василевский отразил 36 бросков и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против "Анахайма" (6:2). Российский голкипер установил новый рекорд "Тампы" по числу побед в матчах НХЛ, 25-летний вратарь одержал 132-ю победу в 222 матчах в составе команды, обойдя по этому показателю Бишопа, выступавшего за клуб в 2013-2017 годах.

"Я много раз говорил, что Бен всегда отлично относился ко мне, к моей семье. Он был мне словно наставник, я ему очень благодарен, было приятно побить его рекорд, но это все в прошлом. Надеюсь, что в будущем будет еще много побед", - рассказал Василевский.

"Я был удивлен, когда он приближался к рекорду, что это случится настолько скоро, - заявил главный тренер клуба Джон Купер. - Он талантлив от природы, но не принимает это как должное. Если он обойдется без травм, то в конечном итоге, возможно, этот рекорд будет действительно сложно побить".

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". Россиянин является действующим обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу лиги по итогам сезона. В составе сборной России он становился чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзы мировых первенств (2017, 2019).

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