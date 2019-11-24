Камельзон считает, что новый формат Кубка Дэвиса негативно сказался на посещаемости игр

Ранее розыгрыш Кубка Дэвиса проходил на протяжении всего года с февраля по ноябрь по системе плей-офф. В каждом раунде турнира команды проводили пять матчей в течение трех дней. В августе 2018 года формат турнира был изменен - 18 сильнейших команд разыгрывают трофей в течение недели. Первый розыгрыш Кубка Дэвиса по новой системе проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде.

"Организация этих соревнований интересная, но новая система меня никак не устраивает, это не тот Кубок Дэвиса, который существовал 120 лет и имел свои традиции, - отметил Камельзон. - Мы привыкли играть пять матчей за три дня, причем на поле одной из команд, что было удобно. А если посмотреть на вчерашний матч российских и канадских теннисистов, то трибуны были пустые, они в Мадриде никого не интересуют. Но зато финальный матч с хозяевами турнира испанцами соберет аншлаг".

В субботу команда России уступила канадцам со счетом 1-2 в полуфинале Кубка Дэвиса, в финале турнира в воскресенье канадцы сыграют с командой Испании. Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году.

Призовой фонд Кубка Дэвиса составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в Кубке Дэвиса является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), действующими обладателями трофея являются хорваты.