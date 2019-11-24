Россиянин Репилов стал вторым на первом этапе Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 24 ноября. Российский спортсмен Роман Репилов занял второе место на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Инсбруке.

23-летний россиянин по сумме двух попыток показал время 1 минута 41,162 секунды. Победил австриец Йонас Мюллер (1.41,015), третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (1.41,207).

Россиянин Семен Павличенко показал седьмой результат (1.41,340), Максим Аравин - 30-й (1.42,950), Александр Горбатевич - 32-й (1.44,220).

Репилов является двукратным серебряным призером чемпионата мира, также на его счету одна бронзовая награда мирового первенства. На европейском первенстве Репилов дважды завоевывал серебряные награды и дважды - бронзовые.

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) с 30 ноября по 1 декабря.