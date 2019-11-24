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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Репилов стал вторым на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Победил австриец Йонас Мюллер, третье место занял итальянец Доминик Фишналлер
Роман Репилов EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Роман Репилов
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 24 ноября. Российский спортсмен Роман Репилов занял второе место на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в австрийском Инсбруке.

23-летний россиянин по сумме двух попыток показал время 1 минута 41,162 секунды. Победил австриец Йонас Мюллер (1.41,015), третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (1.41,207).

Россиянин Семен Павличенко показал седьмой результат (1.41,340), Максим Аравин - 30-й (1.42,950), Александр Горбатевич - 32-й (1.44,220).

Репилов является двукратным серебряным призером чемпионата мира, также на его счету одна бронзовая награда мирового первенства. На европейском первенстве Репилов дважды завоевывал серебряные награды и дважды - бронзовые.

Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк) с 30 ноября по 1 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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