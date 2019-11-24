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Зимние олимпийские виды спорта

Аникина: российские скелетонисты успешно начали сезон на Интерконтинентальном кубке

Россияне завоевали пять медалей на домашнем этапе в Сочи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские скелетонисты успешно выступили на этапе Интерконтинентального кубка в Сочи. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Россияне завоевали пять медалей на домашнем этапе Интерконтинентального кубка. Рената Хузина дважды стала второй, Константин Хорошко, Егор Веселов и Алена Фролова завоевали бронзовые медали.

"Наши ребята хорошо выступили, очень старались. К сожалению, мы не заняли первое место, но зато у нас серебро и бронза. Начало сезона во всех смыслах я считаю успешным", - отметила Аникина.

"На этап Интерконтинентального кубка приехали спортсмены из самых разных стран, даже из Ганы. Так что у нас была очень дружественная и экзотическая обстановка", - добавила собеседница агентства.

Этап Интерконтинентального кубка прошел на санно-бобслейной трассе в Красной поляне 23-24 ноября. Последний раз международные соревнования по скелетону проводились на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках одного из этапов Кубка мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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