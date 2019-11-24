Гарт: российские саночники начали сезон как никогда хорошо

На первом этапе Кубка мира Татьяна Иванова завоевала золотую медаль, в мужском зачете Роман Репилов стал вторым. В соревнованиях двоек четвертое место заняли Владислав Южаков и Юрий Прохоров, в командных соревнованиях россияне показали седьмой результат. Следующий этап Кубка мира пройдет в американском Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк) с 30 ноября по 1 декабря.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту как никогда хорошо начала новый сезон, завоевав две медали на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

"Не у всех все получилось, но это нормально для первого этапа, первый этап всегда самый интересный, втягивающий. Конечно, никто не ожидает сразу золотых медалей от всей команды, нужно вкатываться в сезон, выходить на хорошие результаты к основным соревнованиям. Но здесь мы начали как никогда хорошо, сразу с побед, и это хороший задел, заявка на успех", - отметила Гарт.

"Немного не получилось у нас в командной гонке, но все еще впереди. Ребята молодцы, очень старались и это было видно", - добавила президент ФССР.

В мужских заездах второе место после первой попытки занимал россиянин Александр Горбацевич, показавший время 50,618 секунды. Во второй попытке он показал результат 53,602 секунды и в итоге занял только 32-е место.

"У Александра второй заезд получился комом. Это далеко не первый раз, когда первый заезд он идет в лидерах, мы все ждем медали, а вот во втором что-то идет не так. Хочу лично ему пожелать двух стабильных крутых заездов. Очень верю в то, что в этом сезоне он нам это покажет, особенно на основных стартах", - заключила собеседница агентства.