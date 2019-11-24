РПЛ начала проверку по факту оскорбительных кричалок фанатов "Спартака" на игре с "Уралом"

ТАСС, 24 ноября. Российская премьер-лига (РПЛ) начала проверку и сбор материалов по факту оскорбительных высказываний со стороны фанатов московского "Спартака" во время матча 17-го тура чемпионата страны против екатеринбургского "Урала". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Урал" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. По информации портала "Чемпионат.com", болельщики красно-белых во время матча скандировали оскорбительные речевки в адрес форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. Ранее болельщики оскорбляли нападающего во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино - Россия, который прошел 19 ноября.

"На матче 17-го тура РПЛ "Урал" - "Спартак" болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС)", - говорится в заявлении РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" находится на шестом месте с 22 очками в активе. В следующем туре "Спартак" 1 декабря встретится на выезде с петербургским "Зенитом".