Тарпищев: новый формат Кубка Дэвиса не позволяет развиваться маленьким теннисным странам

Ранее розыгрыш Кубка Дэвиса проходил с февраля по ноябрь по системе плей-офф. В каждом раунде турнира команды проводили пять матчей в течение трех дней. В феврале прошлого года футболист "Барселоны" Жерар Пике и его компания Kosmos с одобрения генеральной ассамблеи Международной федерации тенниса (ITF) реформировали Кубок Дэвиса, инвестировав $3 млрд в развитие турнира. Теперь 18 сильнейших команд разыгрывают трофей в течение недели, первый розыгрыш Кубка Дэвиса по новой системе проходит с 18 по 24 ноября в Мадриде.

"Мне дважды доводилось выигрывать Кубок Дэвиса - это невероятные эмоции. В Мадриде, надо признать, были похожие эмоции, несмотря на новый формат турнира, - сказал Тарпищев. - Я сейчас говорю как глава федерации, и тут очевидно, что предложенный Пике формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше".

Российские теннисисты в нынешнем розыгрыше Кубка Дэвиса дошли до полуфинала, где уступили канадцам (1-2). Команду на турнире представляли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году. В финале нынешнего турнира канадцы встретятся с испанцами.

Призовой фонд Кубка Дэвиса составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в Кубке Дэвиса является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), действующими обладателями трофея являются хорваты.