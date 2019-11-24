Тренерский штаб ФК "Краснодар" рассчитывает на помощь Газинского в оставшихся матчах года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Возвращение в состав после травм полузащитников Юрия Газинского и Вандерсона является важным событием для футбольного клуба "Краснодар". Об этом на пресс-конференции после матча с тульским "Арсеналом" рассказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

"Краснодар" обыграл в Туле "Арсенал" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Газинский сыграл за "Краснодар" впервые с 26 мая. 3 июня в контрольном матче за сборную России с "Чертаново" он получил травму. Вандерсон появился на поле впервые с 22 сентября, залечив травму задней поверхности бедра.

"Для "Краснодара" очень важно возвращение в строй двух таких важных игроков. Мы рассчитываем, что они помогут команде успешно отыграть последние матчи календарного года", - сказал Матвеев.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. До конца года клуб проведет четыре матча - два в чемпионате страны (против "Тамбова" 2 декабря и против ЦСКА 7 декабря) и два в Лиге Европы (против "Базеля" 28 ноября и против "Хетафе" 12 декабря).