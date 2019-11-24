Овчинников детально обсудил с Гончаренко план на матч РПЛ с "Крыльями Советов" еще до игры

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА старший тренер Сергей Овчинников детально обсудил план на домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов" с главным тренером Виктором Гончаренко еще до игры, учитывая жесткие правила дисквалификации. Об этом Овчинников рассказал на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Гончаренко не мог руководить командой в матче, поскольку был дисквалифицирован на одну игру Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за высказывания в адрес судей в матче прошлого тура первенства страны с "Сочи" (3:2).

"Весь план мы построили до игры, так как сейчас очень жесткие правила дисквалификации, тренеру нельзя было находиться в спортивной зоне. Все нюансы обговорили до матча, в перерыве сделали минимальные коррективы. Поправили некоторые моменты и заслужили три очка", - сказал Овчинников.

"Знаете, раньше, во времена ЦК КПСС фигура президента ничего не решала, так же и в случае со мной. Мы играли по гениальному плану нашего главного тренера, и осуществить его было делом времени", - добавил он.

По словам тренера, ЦСКА планировал в матче с "Крыльями Советов" много атаковать позиционно. "В такой период времени перед зимней паузой матчи складываются сложно. Голы даются очень тяжело, в перерыве мы попросили играть быстрее, больше бить по воротам. Слава богу, Никола [Влашич] попал", - подчеркнул он.

В следующем туре ЦСКА 2 декабря дома примет тульский "Арсенал", 28 ноября столичный клуб сыграет домашнюю встречу против болгарского "Лудогорца" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.