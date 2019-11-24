Нападающий ФК "Крылья Советов" Соболев назвал свою безголевую серию обычной ситуацией

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев считает, что его безголевая серия не должна вызывать волнений у болельщиков. Таким мнением Соболев поделился с журналистами после матча с ЦСКА.

"Крылья Советов" на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:1 в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч на 75-й минуте забил Никола Влашич.

"Сегодня нам маленько не повезло, - сказал Соболев. - В первом тайме могли забить, хороший момент у меня был во второй половине встречи. Я считаю, что у ЦСКА особо моментов не было, вот этот удар Влашича залетел только".

22-летний Соболев с 10 мячами является одним из лидеров таблицы бомбардиров текущего сезона, однако нападающий не забивает на протяжении пяти матчей. "У каждого нападающего такое бывает, что не получается забить. В играх, в которых я не забивал, у меня даже особо моментов-то и не было. Обычная ситуация, просто надо пережить это, забить гол, и тогда, я думаю, все опять нормализуется", - добавил Соболев.

"Крылья Советов" идут на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков после 17 матчей.