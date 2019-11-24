Влашич: футболисты ЦСКА хотели отомстить "Крыльям Советов" за поражение в первом круге

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) хотели отомстить самарским "Крыльям Советов" за поражение в игре первого круга. Об этом журналистам после встречи заявил полузащитник армейцев Никола Влашич.

ЦСКА обыграл на своем поле "Крыльев Советов" (1:0). Единственный мяч в матче забил Влашич на 75-й минуте. Игра первого круга завершилась победой самарцев со счетом 2:0.

"Тяжелая игра была, - сказал Влашич. - В первом тайме у нас было несколько шансов, но мы не смогли забить, а если мы не забиваем в первой половине встречи, то нам всегда тяжелее сделать это во втором тайме. Но нам повезло забить, нам важно было выиграть сегодня, хотели отомстить за поражение в первой игре".

"Будет ли мой гол претендовать на гол сезона? Я не думаю, вот гол Кристияна Бистровича в ворота "Тамбова" может претендовать", - добавил полузащитник.

28 ноября ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем" в рамках группового этапа Лиги Европы. Армейцы занимают четвертую строчку в группе Н, имея в активе одно очко, отставание от расположившегося на третьей строчке венгерского "Ференцвароша" составляет четыре очка. "Нам будет тяжело попасть в плей-офф, хотя у нас есть шанс, и мы будем биться. Мы хотим победить и набрать нужное количество очков", - заключил Влашич.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах.