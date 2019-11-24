{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Влашич: футболисты ЦСКА хотели отомстить "Крыльям Советов" за поражение в первом круге

В воскресенье полузащитник забил единственный мяч в ворота самарской команды
Никола Влашич Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Никола Влашич
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) хотели отомстить самарским "Крыльям Советов" за поражение в игре первого круга. Об этом журналистам после встречи заявил полузащитник армейцев Никола Влашич.

ЦСКА обыграл на своем поле "Крыльев Советов" (1:0). Единственный мяч в матче забил Влашич на 75-й минуте. Игра первого круга завершилась победой самарцев со счетом 2:0.

"Тяжелая игра была, - сказал Влашич. - В первом тайме у нас было несколько шансов, но мы не смогли забить, а если мы не забиваем в первой половине встречи, то нам всегда тяжелее сделать это во втором тайме. Но нам повезло забить, нам важно было выиграть сегодня, хотели отомстить за поражение в первой игре".

"Будет ли мой гол претендовать на гол сезона? Я не думаю, вот гол Кристияна Бистровича в ворота "Тамбова" может претендовать", - добавил полузащитник.

28 ноября ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем" в рамках группового этапа Лиги Европы. Армейцы занимают четвертую строчку в группе Н, имея в активе одно очко, отставание от расположившегося на третьей строчке венгерского "Ференцвароша" составляет четыре очка. "Нам будет тяжело попасть в плей-офф, хотя у нас есть шанс, и мы будем биться. Мы хотим победить и набрать нужное количество очков", - заключил Влашич.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Нападающий ФК "Крылья Советов" Соболев назвал свою безголевую серию обычной ситуацией
Форвард не забивает на протяжении пяти матчей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС