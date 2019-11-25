Ничушкин назвал свою безголевую серию в НХЛ сложнейшим периодом в жизни

В субботу в матче против "Торонто" (3:5) Ничушкин отличился впервые за 92 матча в НХЛ. В предыдущий раз нападающий сумел забросить шайбу 4 марта 2016 года.

"Это был сложнейший период в моей жизни, - сказал хоккеист. - Для нападающего всегда тяжело, когда нет голов. У меня было много моментов, особенно в последних 10 матчах, мы потеряли пару игроков из-за травм, и я стал получать больше времени на льду и больше шансов забить. В каждой встрече я был все ближе, ближе и ближе. Наконец я забил, надеюсь, теперь буду чаще это делать".

Ничушкин был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год, после чего два сезона провел в московском ЦСКА. Россиянин вернулся в "Даллас" в 2018 году, перед началом текущего сезона подписал контракт с "Колорадо". Всего на его счету 77 очков (24 гола + 53 передачи) в карьере в НХЛ.