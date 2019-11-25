"Каролина" обыграла "Детройт" в НХЛ. Свечников набрал очки в восьмом матче подряд

Шайбы забросили Себастьян Ахо (31-я минута) и Теуво Терявяйнен (59).

19-летний Свечников набрал очки в восьмом матче подряд. Всего в сезоне на его счету 27 (11+16) очков в 24 матчах. Столько же в активе форварда "Рейнджерс" Артемия Панарина, это лучший результат в лиге среди российских хоккеистов.

"Каролина" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 24 матчах, "Детройт" потерпел шестое поражение подряд и идет последним на Востоке с 17 очками в 26 играх.

В другом матче дня "Баффало" в гостях обыграл "Флориду" со счетом 5:2 благодаря трем очкам Джека Айкела. В составе "Флориды" форвард Евгений Дадонов очков не набрал, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе, так как команда проводила второй матч за два дня.