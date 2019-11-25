Тренер "Локомотива" Семин признал, что команда имеет проблемы перед матчем ЛЧ с "Байером"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер российского "Локомотива" Юрий Семин отметил, что железнодорожники имеют ряд проблем перед пятым матчем группового этапа Лиги чемпионов по футболу против немецкого "Байера". Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Локомотив" примет "Байер" во вторник, начало - 20:55 мск.

"У нас есть проблемы сегодня, это стоит признать. В первую очередь это касается травм, у нас выпали основные футболисты, насчет остального - календарный год закончится, мы проанализируем наши проблемы. Они появляются в связи с тем, что была неоднородная подготовка к сезону, например, одни готовились к завтрашнему матчу полным циклом, другие недельным, сборники вообще приехали накануне. Это сыграло роль, но это часть жизни, футбола, нашего чемпионата, мы готовы к завтрашнему матчу", - сказал Семин.

"Локомотив" с тремя очками занимает третье место в группе D после четырех матчей, "Байер" с таким же количеством очков идет четвертым. Лидирует итальянский "Ювентус" (10 очков), на второй строчке расположился испанский "Атлетико" (7).