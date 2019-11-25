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Лига чемпионов

Алексей Миранчук заявил, что футболисты "Локомотива" привыкли к матчам через 2-3 дня

Полузащитник отметил, что к матчу Лиги чемпионов с "Байером" будет готов на 100%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук заявил, что железнодорожники адаптировались к матчам через два-три дня. Об этом хавбек заявил на предматчевой пресс-конференции накануне встречи Лиги чемпионов с немецким "Байером".

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"Локомотив" примет "Байер" в матче группового этапа Лиги чемпионов во вторник, начало - 20:55 мск. 22 ноября железнодорожники на выезде обыграли "Тамбов" (3:2) в 17-м туре чемпионата России.

"У меня состояние нормальное, чувствую себя отлично, завтра буду готов на 100%. Уже привыкли к тому, что у нас игры через два-три дня. Наверное, можно провести какую-то параллель между "Байером" и "Шальке" (против которого "Локомотив" играл в прошлом сезоне Лиги чемпионов на групповом этапе - прим. ТАСС), но у каждой команды свой стиль игры, мы будем подстраиваться под соперника", - сказал Миранчук.

"Локомотив" с тремя очками занимает третье место в группе D после четырех матчей, "Байер" с таким же количеством очков идет четвертым. Лидирует итальянский "Ювентус" (10 очков), на второй строчке расположился испанский "Атлетико" (7).

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