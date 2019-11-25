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Футбол в России

Егоров: все пенальти в матче РПЛ между "Динамо" и "Ростовом" были назначены верно

На матче работала система видеоассистента рефери

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Ростовом" Василий Казарцев верно назначил все три пенальти. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Динамо" дома обыграло "Ростов" со счетом 2:1, на матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Виталий Мешков и Алексей Сухой.

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На 87-й минуте полузащитник "Динамо" Максимилиан Филипп упал в штрафной площади "Ростова" после контакта с защитником Матиасом Норманном. Изначально Казарцев не назначил 11-метровый удар, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и указал на точку. Пенальти реализовал Филипп и принес победу своей команде.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Казарцев назначил пенальти в ворота "Динамо". Удар полузащитника "Ростова" Алексея Ионова отразил вратарь Антон Шунин, однако в этом эпизоде голкипер ушел далеко с линии ворот, тем самым нарушив правила. Арбитр должен был назначить повторный 11-метровый удар, однако Казарцев продолжил встречу. Счет в матче динамовцы открыли также с пенальти, который был назначен за фол на защитнике Заурбеке Плиеве.

"По мнению департамента, все пенальти назначены обоснованно, - сказал Егоров. - Что касается процедуры пробития - в некоторых СМИ была показана фотография, где вратарь "Динамо" Антон Шунин вышел [из ворот раньше времени]. Эта фотография некорректная, с этого ракурса невозможно понять, где мяч, я разговаривал с ассистентом, и он сказал, что вратарь чуть-чуть сдвинулся с линии. По правилам, если так, ассистент должен был подсказать, что пенальти надо перебить, так что это ошибка".

"Динамо" идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко после 17 матчей, "Ростов" занимает пятое место с 30 очками в активе.

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