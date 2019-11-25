"Арсенал" оспорит решения арбитра Васильева в матче против "Краснодара" в КДК РФС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тульский "Краснодар" обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу спорных решений главного арбитра встречи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" Станислава Васильева. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

"Арсенал" уступил на своем поле "Краснодару" со счетом 1:2. На 48-й минуте полузащитник хозяев Игорь Горбатенко упал в штрафной площади гостей после контакта с ногой защитника Йона Фьолусона, однако арбитр не назначил пенальти. На 61-й минуте нападающий "Краснодара" столкнулся с вратарем "Арсенала" Егором Шамовым, и Васильев назначил одиннадцатиметровый удар.

"Арсенал" сказал, что обратится с письмом в экспертную комиссию для дальнейшей передачи дел в КДК. Падение Горбатенко, также они выражали сомнение по поводу справедливости 11-метрового удара в их ворота. Мы эти моменты тоже отправим", - сказал Егоров.

"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 17 матчей, "Арсенал" идет девятым с 19 очками в активе.