"Локомотив" примет "Байер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов

Игру обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Железнодорожники уверенно провели первую встречу против предстоящего соперника, которая состоялась 18 сентября, а вот "Байер" к тому моменту переживал серьезный кризис и демонстрировал низкий уровень игры на старте сезона. Благодаря голам Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова "Локомотив" одержал победу со счетом 2:1 на выезде. "Байеру" отличиться помог немецкий защитник москвичей Бенедикт Хёведес, отправивший мяч в свои ворота.

"Локомотив" с тремя очками занимает третье место в группе D после четырех матчей, "Байер" с аналогичным количеством очков идет четвертым. Лидирует итальянский "Ювентус" (10 очков), на второй строчке расположился испанский "Атлетико" (7). Железнодорожники сохраняют теоретическую возможность на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого им необходимо обыгрывать "Байер". При этом в параллельном матче "Ювентус" должен победить "Атлетико", тогда подопечные Юрия Семина в заключительном туре будут бороться с испанцами в очном противостоянии за вторую строчку в группе.

Череда травм преследует "Локомотив" с начала октября. Во встрече против "Байера" не сыграют полузащитник Жоау Мариу, а также нападающие Джефферсон Фарфан и Лука Джорджевич. На предматчевой пресс-конференции Семин воздержался от комментариев по поводу состояния других футболистов и сообщил, что утренняя тренировка в день игры даст ответ на этот вопрос. В матче 17-го тура чемпионата России наставник оставил вне заявки недавно восстановившегося от травмы нападающего Федора Смолова, чтобы поберечь его силы перед ответственной встречей в Лиге чемпионов.

Кадровая ситуация у "Байера" тоже не особо радостная. У немецкой команды травмированы защитники Далей Синкгравен и Митчель Вайзер, полузащитник Юлиан Баумгартлингер и Кай Хаверц, а также нападающий Йоэль Похьянпало. Команду Петера Боса поддержат в Москве около 400 болельщиков.

Главный тренер "Байера" перед матчем отметил высокий уровень предстоящего соперника. "Локомотив" - это качественная команда, у них хороший подбор игроков. Они нас обыграли в первом круге, комментарии тут будут лишними. "Локомотив" провел два качественных матча с "Ювентусом", им немного не повезло в этих встречах", - заявил Бос.