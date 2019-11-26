Александр Михайлов: запрет на проведение стартов в РФ ударит по мировому спорту

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Возможный запрет на проведение международных соревнований на территории России станет ударом для всего мирового спортивного движения. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, в указанный период России предполагается запретить проводить международные соревнования, а также претендовать на право принять их в будущем.

"Я думаю, это большой удар по всему мировому спортивному движению, - сказал Михайлов. - Потому что найти кандидата на проведение чемпионата мира или Европы крайне непросто, потому что это критичные [финансовые] средства. И я знаю, что в нашем виде спорта иногда та или иная страна отказывается от этапа Кубка мира, приходится срочно искать кандидата на эту роль и помогать ему провести подобное мероприятие".

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.