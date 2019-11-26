Газзаев считает, что шум вокруг рекомендаций WADA призван повлиять на итоговое решение

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также предлагается лишить страну на этот срок права проводить международные турниры. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

"Мы видим, что в WADA идет активный технический процесс, - сказал Газзаев. - Окончательные решения, которые будут иметь юридическую силу, будут вынесены 9 декабря. Все, о чем говорится сейчас, - это рекомендации. В прессе, особенно западной, шуму поднято столько, будто все уже решено, нагнетание зашкаливает, что, на мой взгляд, сделано с целью оказать давление на окончательное решение исполкома WADA".

"Отдельных руководителей организаций, которые уже на протяжении не одного месяца выставляют виноватыми всех вокруг, кроме себя, хочется призвать к конструктиву и не идти на поводу оголтелых антироссийских западных СМИ. За чистый спорт нужно бороться сообща, работать над этим, а не заниматься только тем, что раздавать интервью направо и налево, в которых рассказывать, какие все плохие. Если говорить о самих рекомендациях комитета WADA, в частности о возможном отстранении на четыре года от участия в соревнованиях, то прежде всего отмечу, что в истории спорта не было такого жесткого наказания в отношении какой-либо страны. Особенно такой страны, которая является одной из ведущих спортивных мировых держав", - добавил Газзаев.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 9 декабря рискует лишиться соответствия по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. База содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.