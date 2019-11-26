Вице-президент WADA считает, что организация может не отстранить Россию из-за давления МОК

ТАСС, 26 ноября. Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) норвежка Линда Хеллеланд заявила, что исполком организации может не принять рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участия в международных соревнованиях из-за давления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Комментарий Хеллеланд приводит норвежский телеканал NRK .

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Я боюсь, что МОК может противодействовать отстранению России, - сказала Хеллеланд. - На карту поставлено многое, 12 человек проголосуют, и я боюсь, что мы окажемся в меньшинстве. Теперь я собираюсь сделать все возможное, чтобы поддержать чистый спорт".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.