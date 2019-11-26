Агапитов: рекомендации WADA не должны повлиять на ЧЕ-2020 по тяжелой атлетике в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года должен пройти в Москве, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта. Среди них - лишение российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запрет проводить международные турниры на территории РФ. Указанные санкции предполагается ввести на четыре года. При этом в рекомендации комитета относительно международных соревнований в России отмечалось, что их необходимо перенести в другие страны, исключения могут составить лишь случаи, в которых сделать это не представляется возможным с юридической и практической точки зрения.

"Я думаю, что это решение [отдать России право принять чемпионат Европы] принято давно, и оно заслуженно, - сказал Агапитов. - Турнир должен проходить согласно намеченному плану".

Исполком WADA, на котором будет принято окончательное решение по российскому вопросу, пройдет 9 декабря в Париже. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве планируется провести с 2 по 12 апреля. До этого Россия в последний раз принимала турнир в 2011 году.