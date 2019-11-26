Глава федерации тяжелой атлетики считает отстранение россиян неэффективной мерой

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

"Конечно, больно это слышать, особенно с учетом той работы, которую проделала ФТАР за последние три года, мы на сегодняшний день являемся ярким примером антидопинговой борьбы для федераций по всему миру, - сказал Агапитов. - Мы показали и доказали на деле нашу работу, и ее результат налицо. Это отмечено и многими национальными федерациями, включая американскую, президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), генеральным секретарем, и я знаю мнение исполкома IWF, они однозначно поддерживают ФТАР как федерацию, дающую уверенность в том, что случаи, происходившие раньше, не повторятся в будущем. Есть доверие и понимание, поэтому, конечно, отстранение от Олимпийских игр не совсем справедливое решение, по крайней мере по отношению к ФТАР".