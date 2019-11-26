В Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на позицию WADA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбург готовится к проведению летней Универсиады 2023 года в плановом режиме, несмотря на возможные санкции в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил журналистам министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить международные соревнования на территории РФ.
"Решение о проведении Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге принято на международном уровне в соответствии со всеми действующими регламентами. Иных решений нет. Поэтому подготовка к Cтуденческим играм ведется регионом в плановом режиме", - сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.