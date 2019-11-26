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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

В Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на позицию WADA

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбург готовится к проведению летней Универсиады 2023 года в плановом режиме, несмотря на возможные санкции в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил журналистам министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

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Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить международные соревнования на территории РФ.

"Решение о проведении Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге принято на международном уровне в соответствии со всеми действующими регламентами. Иных решений нет. Поэтому подготовка к Cтуденческим играм ведется регионом в плановом режиме", - сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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