В Екатеринбурге продолжают подготовку к Универсиаде, несмотря на позицию WADA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбург готовится к проведению летней Универсиады 2023 года в плановом режиме, несмотря на возможные санкции в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил журналистам министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Сейранов: рекомендации комитета WADA не скажутся на проведении в России Универсиады-2023

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить международные соревнования на территории РФ.

"Решение о проведении Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге принято на международном уровне в соответствии со всеми действующими регламентами. Иных решений нет. Поэтому подготовка к Cтуденческим играм ведется регионом в плановом режиме", - сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.