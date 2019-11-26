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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Борис Михайлов: WADA не сможет перенести ЧМ и МЧМ по хоккею из России в случае санкций

По словам двукратного олимпийского чемпиона, российские хоккеисты проходят постоянные проверки на допинг
Борис Михайлов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Борис Михайлов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Борис Михайлов считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже не сможет перенести из России чемпионаты мира по хоккею среди молодежи и взрослых 2023 года. Такое мнение Михайлов высказал ТАСС.

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В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. В России в 2023 году пройдут молодежное первенство мира в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

"Хоккей у нас всегда был чистый. Позиция WADA носит лишь рекомендательный характер. Наши хоккеисты проходят постоянные проверки, поэтому наш хоккей никто не тронет, а сборная России поедет на Олимпийские игры 2022 года", - сказал Михайлов.

"Никто не будет переносить и международные турниры. Решение о проведении чемпионата мира в Петербурге и молодежного первенства мира в Омске и Новосибирске уже принято Международной федерацией хоккея. И даже в случае санкций WADA не сможет их перенести", - добавил собеседник агентства.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. В последний раз Россия принимала взрослый чемпионат мира в 2016 году (Москва и Санкт-Петербург), а молодежный - в 2013-м (Уфа).

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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