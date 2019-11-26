Крикунов: "Динамо" не могло в матче с "Локомотивом" испортить праздник 73-летия клуба

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты "Динамо" не могли испортить праздник, связанный с днем рождения клуба, в матче с "Локомотивом". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

"Динамо" во вторник обыграло "Локомотив" со счетом 4:1, игра была посвящена дню рождения клуба, который был 22 ноября. Клубу исполнилось 73 года, в праздничной церемонии приняли участие, в частности, выступавшие за "Динамо" Зинэтула Билялетдинов и Александр Мальцев.

"Мы проиграли в свой день рождения "Йокериту" (со счетом 1:3 - прим. ТАСС), [сегодня] не могли испортить праздник, тем более, что на игру пришли наши прославленные ветераны. Старались играть до конца, у нас один из ветеранов (Максим Афиногенов - прим. ТАСС) дважды отличился. Хорошо, что у нас забивают все три звена, нам полегче", - сказал Крикунов.

Очередную шайбу у "Динамо" забросил один из лучших бомбардиров сезона форвард Дмитрий Яшкин, гол стал для него 14-м в сезоне. "Яшкин сам работает, он и впереди, и сзади отрабатывает. Шипачев ему отдает, он сам не жадничает", - отметил тренер.

Главный тренер "Локомотива" Майк Пелино отметил, что "Динамо" воспользовалось непростым графиком его команды. "У нас вышло четыре игры за семь дней, мне понравилось, как мы сражались во втором периоде. Что касается того, почему у нас не было в составе Григория Денисенко, то он мне нравится, но в последней игре за сборную он получил травму. Мы ему дали возможность восстановиться", - подчеркнул тренер.