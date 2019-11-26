"Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря ничьей в матче "Галатасарай" - "Брюгге"

"Локомотив" уступил "Байеру" в матче Лиги чемпионов и не сыграет в плей-офф еврокубков

В составе хозяев забитым мячом отметился Адем Бюйюк (11-я минута), у гостей отличился Крепин Диатта (90+2). В составе бельгийской команды Клинтон Мата и Диатта в компенсированное ко второму тайму время получили по второй желтой карточке и были удалены с поля.

"Галатасарай" и Брюгге" продлили серии без побед в турнире до пяти, на счету турецкого клуба две ничьи и три поражения, "Брюгге" - три ничьи при двух проигрышах. Турецкая команда впервые забила гол в групповой стадии, при этом пропустив восемь мячей.

В турнирной таблице группы А "Галатасарай" идет на последнем, четвертом месте с двумя очками, "Брюгге" идет третьим, набрав три очка. Испанский "Реал" благодаря победе турецкой команды обеспечил себе выход в плей-офф турнира со второго места, на счету команды семь очков в четырех матчах. Первое место в группе с четырьмя победами в четырех матчах занимает французский ПСЖ, который ранее досрочно вышел в плей-офф.

Позднее во вторник в матче пятого тура "Реал" дома сыграет с ПСЖ. В последнем туре французский клуб примет "Галатасарай", а "Брюгге дома встретится с "Реалом". Оба матча пройдут 11 декабря.