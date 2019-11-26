"Локомотив" уступил "Байеру" в матче Лиги чемпионов и не сыграет в плей-офф еврокубков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского "Локомотива" (Москва) уступили немецкому "Байеру" (Леверкузен) со счетом 0:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в присутствии 25757 зрителей.

В составе "Байера" отличился Свен Бендер (54-я минута), на 11-й минуте встречи гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов. Первый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов провел полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, он получил травму 14 сентября в матче девятого тура чемпионата России с "Сочи" (1:0).

"Локомотив" потерпел поражения в трех домашних играх группового этапа, в матче второго тура железнодорожники проиграли испанскому "Атлетико" (0:2), а в третьем туре уступили итальянскому "Ювентусу" (1:2). Впервые в истории "Локомотив" проиграл все три домашних матча на групповой стадии Лиги чемпионов, в сезоне-2002/03 московский клуб проиграл все домашние встречи в рамках второго группового раунда турнира, где играли 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе.

После пяти матчей "Локомотив" занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы D, набрав три очка, "Байер" идет третьим, имея в активе шесть очков. Лидирует итальянский "Ювентус" (10 очков, 4 матча), на второй строчке располагается испанский "Атлетико" (7 очков, 4 матча). При равенстве очков между "Локомотивом" и "Байером" выше в турнирной таблице по результатам личных встреч окажется клуб из Леверкузена, таким образом, "Локомотив" лишился шансов на третье место, дающее право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, две первые команды выходят в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа подопечные Юрия Семина на выезде сыграют с испанским "Атлетико", а "Байер" на домашнем поле примет "Ювентус". Обе встречи пройдут 11 декабря.

Весна без еврокубков

"Локомотив" провел заключительный домашний матч в Лиге чемпионов, причем, как оказалось, не только в текущем году, но и в этом сезоне. Результат игры не позволяет железнодорожникам рассчитывать на выход в плей-офф турнира и в весеннюю часть еврокубков.

Перед игрой поклонников столичного клуба разогревала музыкальная группа Brass Band и шоу барабанщиков, один из которых выступал, сидя за установкой, водруженной на локомотив, встречающий зрителей при входе на стадион. Музыкальное действо сопровождало огненное шоу.

Бодро началась и игра, тон которой задали хозяева поля. На первых минутах им даже удалось забить мяч в ворота соперника, однако гол по причине офсайда засчитан не был. Железнодорожники продолжали владеть преимуществом вплоть до десятой минуты. Переломный момент в игре наступил вскоре после того, как на Южной трибуне стадиона, где расположена наиболее активная часть поклонников "Локомотива", появился огромный баннер с надписью "В атаку!".

Игрокам московской команды действительно удалось создать голевую атаку, однако после нее мяч влетел в их же ворота: Эдер попытался вынести мяч из штрафной площади, но тот попал в ногу Жемалетдинову и отлетел в сетку ворот.

Еще до перерыва "Локомотив" мог сравнять счет, но Антон Миранчук не сумел воспользоваться ошибкой соперника, который выкатил мяч ему таким образом, что он оказался перед воротами "Байера". Переиграть вратаря Лукаша Градецкого не удалось.

Вдохновить на успех в игре с немецкой командой игроков "Локомотива" не смогла даже песня "Катюша", которую спели болельщики в середине первого тайма. В начале второй половины матча мяч после заброса Чарлеса Арангиса мяч оказался у Бендера, который, находясь на углу вратарской площади, в касание отправил мяч под перекладину ворот Гилерме. В оставшееся время футболисты "Локомотива" пытались создавать остроту у ворот соперника, но не смогли нанести точный удар.