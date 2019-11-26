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Лига чемпионов

Лебедев: "Локомотив" потерпел обидное поражение в ЛЧ, клубу не хватает глубины состава

Во вторник "Локомотив" дома уступил "Байеру" и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неправильно ставить вопрос о доверии главному тренеру московского футбольного клуба "Локомотив" Юрию Семину после показанных клубом результатов в Лиге чемпионов, команде не хватает глубины состава. Таким мнением с журналистами поделился вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

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Во вторник "Локомотив" со счетом 0:2 проиграл немецкому "Байеру" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков.

"Ставить вопрос о доверии Семину после тех результатов, которые он показывает, неправильно. Спасибо, что хотя бы такие результаты показываем. "Локомотив" потерпел обидное и досадное поражение, надеялись на другой результат. На мой взгляд, проиграли второй тайм, "Локомотиву" не хватает "длинной скамейки", - сказал Лебедев.

В турнирной таблице группы А "Локомотив" занимает последнее, четвертое место, имея в активе три очка. В заключительном матче "Локомотив" на выезде сыграет с испанским "Атлетико" 11 декабря.

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Во вторник "Локомотив" на своем поле уступил немецкому клубу и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков
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