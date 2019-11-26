Булыкин: у "Локомотива" были положительные моменты в Лиге чемпионов сезона-2019/20

"Локомотив" во вторник на своем поле потерпел поражение от немецкого "Байера" (0:2) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков.

"Получили рикошет, не забили "один на один", дальше уже было намного тяжелее, - сказал Булыкин. - Но ребята бились на равных, старались, но не получилось, группа очень сильная. Игры были хорошие, даже против "Ювентуса" и "Атлетико". В прошлом сезоне вообще не получилось хорошо сыграть, я думаю, что есть положительные моменты, которые можно почерпнуть из этой Лиги чемпионов".

В заключительном туре железнодорожники в Мадриде сыграют с испанским "Атлетико", матч состоится 11 декабря. "Конечно, нужно побеждать, но как сложится матч - это станет известно только после финального свистка. Но сто процентов все будут играть на победу", - добавил собеседник агентства.