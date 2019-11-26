Булыкин: у "Локомотива" были положительные моменты в Лиге чемпионов сезона-2019/20

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сможет почерпнуть положительные моменты из своего выступления на групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона. Такое мнение ТАСС высказал высказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин.
"Локомотив" во вторник на своем поле потерпел поражение от немецкого "Байера" (0:2) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков.
"Получили рикошет, не забили "один на один", дальше уже было намного тяжелее, - сказал Булыкин. - Но ребята бились на равных, старались, но не получилось, группа очень сильная. Игры были хорошие, даже против "Ювентуса" и "Атлетико". В прошлом сезоне вообще не получилось хорошо сыграть, я думаю, что есть положительные моменты, которые можно почерпнуть из этой Лиги чемпионов".
В заключительном туре железнодорожники в Мадриде сыграют с испанским "Атлетико", матч состоится 11 декабря. "Конечно, нужно побеждать, но как сложится матч - это станет известно только после финального свистка. Но сто процентов все будут играть на победу", - добавил собеседник агентства.