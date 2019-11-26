"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" и вышел в плей-офф ЛЧ

В составе английского клуба забитыми мячами отметились Деле Алли (45-я минута), Гарри Кейн (50, 77) и Серж Орье (73), у гостей отличились Юссеф Эль-Араби (6) и Рубен Семеду (19).

Для главного тренера английской команды португальца Жозе Моуринью этот матч стал первым у руля клуба в рамках Лиги чемпионов, 56-летний португалец возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября. Моуринью стал первым тренером в истории, который руководил тремя разными английскими клубами в Лиге чемпионов, ранее он тренировал "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Всего же португалец руководил шестью клубами в Лиге чемпионов (португальский "Порту", испанский "Реал" и итальянский "Интер", с "Порту" и "Интером" он выигрывал турнир). По этому показателю он уступает только итальянцу Карло Анчелотти (8 клубов).

В другом матче группы В немецкая "Бавария" в гостях разгромила сербскую "Црвену Звезду" со счетом 6:0, польский форвард Роберт Левандовски забил четыре гола за 14 минут и 31 секунду (с 53-й по 68-ю минуту матча), что является лучшим результатом в истории Лиги чемпионов. Он стал вторым футболистом в Лиге чемпионов который забивал не менее четырех мячей как минимум в двух матчах, первым такое достижение установил аргентинец Лионель Месси. Также поляк вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, забив десять голов в пяти матчах.

"Тоттенхэм" за тур до конца обеспечил себе выход в плей-офф турнира, набрав десять очков в пяти матчах и став недосягаемым для идущей на третьем месте "Црвены Звезды" (3 очка). Лидирует в группе "Бавария" (15), которая ранее досрочно вышла в плей-офф турнира, замыкает таблицу с одним очком в активе "Олимпиакос". В заключительном туре английская команда в гостях сыграет с "Баварией", а "Олимпиакос" примет "Црвену звезду". Оба матча пройдут 11 декабря.