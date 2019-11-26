{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" и вышел в плей-офф ЛЧ

Футболисты "Тоттенхэма" уступали со счетом 0:2 к 19-й минуте матча
Футболист "Тоттенхэма" Деле Алли и главный тренер клуба Жозе Моуринью EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Футболист "Тоттенхэма" Деле Алли и главный тренер клуба Жозе Моуринью
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 27 ноября. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" со счетом 4:2 обыграл греческий "Олимпиакос" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На эту тему
"Локомотив" уступил "Байеру" в матче Лиги чемпионов и не сыграет в плей-офф еврокубков

В составе английского клуба забитыми мячами отметились Деле Алли (45-я минута), Гарри Кейн (50, 77) и Серж Орье (73), у гостей отличились Юссеф Эль-Араби (6) и Рубен Семеду (19).

Для главного тренера английской команды португальца Жозе Моуринью этот матч стал первым у руля клуба в рамках Лиги чемпионов, 56-летний португалец возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября. Моуринью стал первым тренером в истории, который руководил тремя разными английскими клубами в Лиге чемпионов, ранее он тренировал "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Всего же португалец руководил шестью клубами в Лиге чемпионов (португальский "Порту", испанский "Реал" и итальянский "Интер", с "Порту" и "Интером" он выигрывал турнир). По этому показателю он уступает только итальянцу Карло Анчелотти (8 клубов).

В другом матче группы В немецкая "Бавария" в гостях разгромила сербскую "Црвену Звезду" со счетом 6:0, польский форвард Роберт Левандовски забил четыре гола за 14 минут и 31 секунду (с 53-й по 68-ю минуту матча), что является лучшим результатом в истории Лиги чемпионов. Он стал вторым футболистом в Лиге чемпионов который забивал не менее четырех мячей как минимум в двух матчах, первым такое достижение установил аргентинец Лионель Месси. Также поляк вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, забив десять голов в пяти матчах.

"Тоттенхэм" за тур до конца обеспечил себе выход в плей-офф турнира, набрав десять очков в пяти матчах и став недосягаемым для идущей на третьем месте "Црвены Звезды" (3 очка). Лидирует в группе "Бавария" (15), которая ранее досрочно вышла в плей-офф турнира, замыкает таблицу с одним очком в активе "Олимпиакос". В заключительном туре английская команда в гостях сыграет с "Баварией", а "Олимпиакос" примет "Црвену звезду". Оба матча пройдут 11 декабря.

Реклама на ТАСС
ЧМ-2019 по пляжному футболу
Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
В матче третьего тура группового этапа со счетом 3:1 была обыграна сборная Омана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС