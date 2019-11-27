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Футбол в Англии

СМИ: владелец "Манчестер Сити" решил продать акции на $500 млн компании из США

Пакет приобрела фирма Silver Lake, проявляющая также интерес к другим европейскими футбольным клубам

ТАСС, 27 ноября. Компания City Football Group (CFG), владеющая английским футбольным клубом "Манчестер Сити", согласилась продать пакет акций на сумму $500 млн частной инвестиционной фирме Silver Lake из Калифорнии. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

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При этом активы CFG оценены в $4,8 млрд, что является рекордом по стоимости любой компании в мире спорта и открывает возможности для этой группы, контролируемой финансистами Абу-Даби (ОАЭ), для расширения присутствия в мировом спорте. Сделку заключили, по данным издания, глава City Football Group Халдун аль-Мубарак и руководитель Silver Lake Эгон Дурбэн.

Ранее CFG решила приобрести китайский футбольный клуб третьей лиги "Сычуань Цзюню" в городе Чэнду с целью укрепления позиций на стремительно растущем спортивном рынке КНР. Приобретение клуба в Китае - составная часть стратегии CFG, которая ставит своей целью покупку команд в различных регионах планеты. CFG в настоящее время, по данным издания, владеет или инвестирует в шесть других клубов, включая команду "Нью-Йорк Сити" Главной футбольной лиги (MLS) и клуб "Мельбурн Сити" в Австралии.

Частная инвестиционная компания из США намерена удерживать эту долю в течение около 10 лет, но в то же время не исключает ее продажи другому частному инвестору, информирует газета. Silver Lake проявляет также интерес к другим европейским и английским футбольным клубам, в том числе к лондонской команде "Челси".

Английский "Манчестер Сити" занял пятое место в ежегодном рейтинге 50 самых дорогих футбольных команд мира по версии международной компании Brand Finance. Согласно ее сообщению, стоимость клуба из Манчестера достигла €1,255 млрд. Лидирует же в этом списке испанский "Реал", который сумел опередить английский клуб "Манчестер Юнайтед". Стоимость королевского клуба увеличилась за последние 12 месяцев на 27%, до €1,646 млрд.

Значительно сбавил обороты МЮ: стоимость бренда команды снизилась на 5,8% и составляет €1,472 млрд. Тройку рейтинга замкнула испанская "Барселона", бренд которой оценивается в €1,393 млрд.

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