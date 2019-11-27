{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Филатов: санкции WADA не угрожают проведению в России Всемирной шахматной олимпиады

По словам главы Федерации шахмат России, турнир претендентов из Екатеринбурга также перенесен не будет
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение международных шахматных соревнований в России, включая турнир претендентов и Всемирную шахматную олимпиаду, не находится под угрозой - все они пройдут в запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

На эту тему
От хоккея до шахмат. Какие турниры рискует потерять Россия из-за возможных санкций WADA

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Россия проведет все запланированные международные соревнования по шахматам, - сказал Филатов. - Эти проблемы [с WADA] нас не касаются. И чемпионат мира в декабре, и турнир претендентов, и олимпиада - все будет проведено, как запланировано".

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа. Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

Теги
Филатов, Андрей ВасильевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Минспорт РФ имеет предложения по возможной реакции на решения WADA 9 декабря
Павел Колобков отметил, что в ведомстве проанализируют вердикт исполкома WADA и сформируют ответ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС