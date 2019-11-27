Филатов: санкции WADA не угрожают проведению в России Всемирной шахматной олимпиады

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение международных шахматных соревнований в России, включая турнир претендентов и Всемирную шахматную олимпиаду, не находится под угрозой - все они пройдут в запланированные сроки. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Россия проведет все запланированные международные соревнования по шахматам, - сказал Филатов. - Эти проблемы [с WADA] нас не касаются. И чемпионат мира в декабре, и турнир претендентов, и олимпиада - все будет проведено, как запланировано".

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа. Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.