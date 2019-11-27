От хоккея до шахмат. Какие турниры рискует потерять Россия из-за возможных санкций WADA

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) с большой долей вероятности примет рекомендацию своего комитета по соответствию и введет суровые санкции в отношении российского спорта. Одним из ключевых пунктов перечня наказаний является запрет на проведение в стране крупнейших соревнований.

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Самое главное уточнение, полученное от WADA, касается масштаба и формата соревнований, которые могут быть отобраны у России. Рекомендации комитета распространяются на чемпионаты мира и соревнования, которые могут быть приравнены к ним по статусу, а также мультиспортивные турниры. Это значит, что против проведения в стране чемпионатов Европы, этапов Кубков мира и, например, этапа Гран-при по фигурному катанию организация не возражает. Еще один важный момент — формулировка самой рекомендации. Календарь международных спортивных событий достаточно плотный и расписан на несколько лет вперед, поэтому в документе оговорены возможные исключения. Так, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически". Наиболее загруженным международными событиями выглядит следующий год, но это и понятно — календарь на него давно утвержден. С одной стороны, 2020 год может стать наиболее болезненным в плане потерь международных турниров. Но с другой — именно на их проведение уже подписаны окончательные контракты, да и на поиск альтернативных площадок практически не остается времени. Зимние виды Один из главных турниров этой зимы должен пройти в Сочи — чемпионат мира по санному спорту. Право на его проведение Россия получила еще летом 2016 года. В прошлом феврале в городе успешно прошел этап Кубка мира, ставший триумфальным для российских спортсменов — шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Вновь выйти на домашнюю трассу, но уже в рамках чемпионата мира россияне должны 14 февраля, сам турнир продлится до 16 февраля включительно.

В разговоре с ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что сейчас подготовка к турниру идет полным ходом. По ее словам, пока от Международной федерации санного спорта нет команды "отбой", все подготовительные работы идут и будут идти в плановом режиме. "Мы готовимся принять важный чемпионат в нашей стране, и очень надеемся, что ничего не изменится", — сказала Гарт. Еще один чемпионат мира весной должны принять Иркутск и Шелехов. С 28 марта по 5 апреля там намечено проведение мирового первенства по хоккею с мячом, российская команда — действующий чемпион и традиционно один из главных фаворитов турнира. Всего сборная России принимала участие в 22 чемпионатах мира и каждый год завоевывала медали, причем 12 раз — золотые. Иркутск должен был принять мировое первенство еще в 2019 году, но Международная федерация хоккея с мячом перенесла турнир в шведский Венерсборг. Причиной такого решения стали задержки введения в строй крытой ледовой арены. Сейчас строительство ледового центра стоимостью более 6 млрд рублей в разгаре. Стадион сможет вместить около 6 тыс. зрителей, а особенностью арены станет то, что ее можно будет трансформировать под разные виды спорта. Ближайшее лето Какими бы медалеемкими и зрелищными не являлись зимние виды спорта, главное событие следующего российского лета — чемпионат Европы по футболу. В честь юбилейного турнира (а в 2020 году европейскому первенству исполнится 60 лет) матчи пройдут в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петербурге — три игры группового этапа и четвертьфинал турнира. Именно возможный перенос игр чемпионата Европы вызвал наибольшее опасение у болельщиков и специалистов, но как раз таки их проведению ничего не угрожает.

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"Чемпионат Европы — это не мультиспортивное крупное событие или чемпионат мира, а скорее региональное и континентальное моноспортивное событие, таким образом, он не относится к рекомендации. Как и все подобные региональные органы, УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] не является прямым участником Всемирного антидопингового кодекса. Он имеет членство в ФИФА [Международной федерации футбола], которая является подписантом кодекса (УЕФА не подписал кодекс, но обязан выполнять его условия, отслеживание выполнения данных условий входит в сферу ответственности ФИФА)", — объяснили ТАСС в пресс-службе WADA. Даже в таком контексте все еще под вопросом остается возможность проведения в России Всемирной шахматной олимпиады (август 2020 года, Москва), ведь по статусу этот турнир может быть приравнен к чемпионату мира. Такой же неясный статус у первой в истории Шахматной паралимпиады, которая должна состояться в Ханты-Мансийске, и у турнира претендентов в Екатеринбурге. Борьба, волейбол и плавание В 2021 году в России запланировано проведение двух чемпионатов мира. Первым должно стать мировое первенство в новой олимпийской дисциплине — скалолазании. Страна получила право на его проведение в марте 2019 года на пленарной ассамблее Международной федерации скалолазания в Токио. В октябре того же года на заседании совета Международной федерации футбола Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, обойдя заявки Чили и Сальвадора. Местом проведения игр мирового первенства должны стать "Лужники".

Третий турнир 2021 года под вопросом — Россия подала заявку на проведение женского чемпионата мира по хоккею в Уфе, но решение по ней будет принято только в мае будущего года. На 2022 год уже утверждено проведение в стране трех чемпионатов мира — по борьбе, по плаванию на короткой воде, а также по волейболу среди мужских команд. Еще на один турнир — чемпионат мира по баскетболу среди женщин — Россия пока только претендует. В августе и сентябре 2022 года матчи волейбольного турнира должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде планируется провести в Казани, турнир по борьбе должен пройти в Красноярске. "Я только что вернулся с исполкома Объединенного мира борьбы (UWW), где мы обсуждали подготовку России к чемпионату мира. Мы выполняем все свои обязательства по подготовке, работа идет, мы постоянно находимся в открытом диалоге с UWW, оперативно решая все вопросы. В ближайшем времени у нас запланирована еще одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам в штаб-квартире UWW в Швейцарии", — рассказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Универсиада и хоккей Единственное по-настоящему мультиспортивное соревнование в ближайшие четыре года должен принять Екатеринбург. В 2023 году в городе пройдут летние Всемирные студенческие игры, и, казалось бы, именно они однозначно попадают под возможные санкции. Но, как пояснил ТАСС глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, летней Универсиаде на самом деле мало что угрожает.