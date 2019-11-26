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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

России не грозит отстранение от проведения Евро-2020

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации и запретить проводить международные турниры на территории страны
Стадион "Газпром-Арена" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Стадион "Газпром-Арена"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права проводить международные соревнования не относится к чемпионату Европы по футболу 2020 года, так как этот турнир не является крупным мультиспортивным событием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

"Чемпионат Европы - это не мультиспортивное крупное событие или чемпионат мира, а скорее региональное и континентальное моноспортивное событие, таким образом, это не влияет на эту рекомендацию. Как и все подобные региональные органы, УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] не является прямым участником Всемирного антидопингового кодекса. Он имеет членство в ФИФА [Международной федерации футбола], которая является подписантом кодекса (УЕФА сам не подписал кодекс, но обязан выполнять его условия, отслеживание выполнения данных условий входит в сферу ответственности ФИФА)", - говорится в сообщении.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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