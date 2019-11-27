Колобков: международные спортивные организации заинтересованы в сохранении отношений с РФ

ТАСС, 27 ноября. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что международные спортивные организации сохраняют заинтересованность во взаимодействии с Россией на прежнем уровне. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

"Мы чувствуем поддержку международных организаций. В России проводится множество международных спортивных соревнований. Мы всегда были и будем партнерами международных спортивных организаций и в развитии спорта, и в проведении соревнований, - сказал он. - Я думаю, что все международные организации заинтересованы в том, чтобы осуществлять тот же уровень взаимодействия с Россией, который у нас был всегда".

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.