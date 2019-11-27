Футболист Газинский верит, что "Краснодар" возьмет реванш у "Базеля" в матче Лиги Европы

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Юрий Газинский надеется, что команда сможет взять реванш у швейцарского "Базеля" в матче Лиги Европы. Таким мнением он поделился с журналистами на предматчевой пресс-конференции в среду.

В четверг "Краснодар" примет "Базель" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 18:50 мск. В матче первого тура группового этапа "Краснодар" проиграл "Базелю" на выезде со счетом 0:5. Газинский сыграл за "Краснодар" впервые с 26 мая, появившись на поле в воскресенье в гостевой игре чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1). 3 июня в товарищеском матче за сборную России с "Чертаново" он получил травму плеча.

"Чувствую себя прекрасно, набираю кондиции, форму, плечо не беспокоит. Матч с "Базелем" смотрел, переживал, он сложился не так, как хотели. Не скажу, что не хватило меня, в целом не сложилось у команды, думаю, счет не по игре, но есть слабая возможность взять реванш, - сказал Газинский. - В принципе, на этом этапе слабых команд нет, "Базель" - команда с историей, поэтому сегодня тренерский штаб покажет, как нам надо действовать, укажет на ошибки, допущенные в прошлом матче, и покажет сильные стороны, которые надо предотвратить у соперника".

"Сказать, что полное понимание [с партнерами] - нет, в любом случае я пропустил много, в команду пришли новые ребята. В любом случае нужно время сыграться, независимо от того, был ли я травмирован. Все футболисты квалифицированы, просто нам нужно время, чтобы понять друг друга получше", - добавил 30-летний хавбек.

После четырех туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).