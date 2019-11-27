Агапитов: возможные санкции в отношении чистых российских штангистов будут несправедливыми

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. В среду министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.

"Эта встреча была необходима, они должны быть чаще, сейчас у всех нас есть общие темы, информацией по которым мы не до конца располагали, мы не знали, что происходит, - сказал Агапитов. - Обвинения в наш адрес не имели ни подтверждения, ни опровержения, нам поступала совершенно разная информация, основанная на разных источниках, и это запутывало еще больше. Я могу высказывать отношение к происходящему только как президент ФТАР, как член исполкома международной федерации. И в данном случае мое мнение однозначно - санкции по отношению к федерации, созданной практически заново, несправедливы, претензии не совсем компетентны, сегодня ФТАР создала одну из самых передовых систем антидопинговой работы".

"Происходящее сегодня - вопрос всего мирового спорта, поскольку в нашем виде спорта за последние несколько лет 17 стран дали положительный результат на допинг, это проблема всего вида спорта, а не только в нашей стране. Позиция ФТАР - позиция нулевой толерантности к допингу, и она подтверждена делом. В данной ситуации санкции к нашей федерации были бы абсолютно неуместными и никак не помогут борьбе с допингом, для этого нужны другие шаги. Особенно в разрезе, когда федерация соответствует всем требуемым критериям", - добавил президент ФТАР.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.