Шведские болельщики предлагают перенести статую Ибрагимовича в Мальмё

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Болельщики из города Мальмё критически восприняли новость о том, что бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович купил 25-процентный пакет акций стокгольмского футбольного клуба "Хаммарбю" - главного соперника местного клуба "Мальмё". Социальные сети наполнились сердитыми комментариями жителей города, в котором начинал свою спортивную карьеру знаменитый футболист, сообщает в среду телеканал SVT.

Коммерческое решение 38-летнего футболиста они расценили как настоящее предательство. Некоторые уже предлагают перенести недавно установленную у стадиона ФК "Мальмё" скульптуру Ибрагимовича подальше от арены, другие хотят облить ее зеленой краской, а третьи - и вовсе уничтожить. Всего за 45 минут последнее предложение нашло несколько тысяч сторонников. На памятник уже было повешено туалетное сидение, а на ногу бронзового Златана приклеена наклейка с изображением известного футболиста "Мальмё" Маркуса Русенберга.

"Я болею за "Хаммарбю", но я разделяю вашу боль: ваш главный герой ударил вас в самое сердце, а для болельщика нет ничего хуже этого", - написал один из комментаторов в сети.

"Это просто издевательство, что его статуя будет стоять в Мальмё. Уберите ее и замените на кого-нибудь другого, кто, действительно, ассоциируется с ФК "Мальмё", а именно на Маркуса Русенберга, Боссе Ларссона, или сразу обоих", - высказался другой болельщик.

"Хаммарбю" является чемпионом Швеции 2001 года, в прошедшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате страны и примет участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005-2016).