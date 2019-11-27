Пахноцкая: страны Европы выступают за максимальную открытость судебного дела по РУСАДА

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае получения апелляции от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на возможные санкции со стороны исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может вынести решение в январе или феврале. Такое мнение ТАСС высказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря в Париже. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать в CAS апелляцию на решение исполкома.

"Я думаю, что суд в случае получения апелляции от РУСАДА вынесет решение в январе или феврале. Европейские страны на сегодняшнем заседании (специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию с WADA - прим. ТАСС) выступили за максимальную прозрачность этого дела и его скорейшее рассмотрение. И пока решение не вынесено, начало возможных санкций все время будет откладываться", - сказала Пахноцкая.

"Если рассмотрение иска в CAS будет затягиваться всевозможными способами, то отношение к российским спортсменам и российскому спорту только осложнится. Представьте, какими косыми взглядами будут смотреть на наших спортсменов их соперники, если вынесение судебного решения затянется. Считаю, что искусственное затягивание нанесет громадный урон России", - добавила она.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.