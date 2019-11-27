СМИ: Клуб НХЛ "Вегас" выставил на драфт отказов Зыкова, дисквалифицированного на 20 матчей

ТАСС, 27 ноября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Валентин Зыков, получивший дисквалификацию на 20 матчей за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов, выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает журналист телеканала Sportsnet Эллиот Фридман в Twitter.
Ранее президент по хоккейным операциям "Вегаса" Джордж Макфи сообщил, что хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет.
24-летний Зыков был отстранен 17 октября, с того времени "Вегас" провел 19 матчей, 20-я игра клуба пройдет в ночь на четверг против "Нэшвилла". Первый матч после дисквалификации россиянин мог бы провести 29 ноября против "Аризоны".
Зыков был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 37-м номером клубом "Лос-Анджелес" в 2013 году. Хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Байе-Комо Драккар" и "Гатино" с 2012 по 2015 год, в клубах Американской хоккейной лиги (AHL) "Онтарио" и "Шарлотт". В НХЛ хоккеист выступал за "Каролину" с 2016-го по декабрь 2018 года, также играл за "Эдмонтон", а после нескольких матчей был выставлен на драфт отказов, с которого его забрал "Вегас" в сезоне-2018/19. В текущем сезоне Зыков провел семь матчей, в которых набрал два очка (сделал две результативные передачи).