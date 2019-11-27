СМИ: Клуб НХЛ "Вегас" выставил на драфт отказов Зыкова, дисквалифицированного на 20 матчей

24-летний Зыков был отстранен 17 октября, с того времени "Вегас" провел 19 матчей, 20-я игра клуба пройдет в ночь на четверг против "Нэшвилла". Первый матч после дисквалификации россиянин мог бы провести 29 ноября против "Аризоны".

Зыков был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 37-м номером клубом "Лос-Анджелес" в 2013 году. Хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Байе-Комо Драккар" и "Гатино" с 2012 по 2015 год, в клубах Американской хоккейной лиги (AHL) "Онтарио" и "Шарлотт". В НХЛ хоккеист выступал за "Каролину" с 2016-го по декабрь 2018 года, также играл за "Эдмонтон", а после нескольких матчей был выставлен на драфт отказов, с которого его забрал "Вегас" в сезоне-2018/19. В текущем сезоне Зыков провел семь матчей, в которых набрал два очка (сделал две результативные передачи).