Обман и допинг в "Вегасе". Зыков отстранен на 20 матчей за применение запрещенных веществ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" из Лас-Вегаса (штат Невада) Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов.
В августе нынешнего года нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Не прошло и двух месяцев, как в скандальную ситуацию попал другой россиянин - 24-летний Зыков.
Согласно правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность, поэтому НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча. В отличие от Кузнецова, Зыков употреблял вещества, повышающие спортивные результаты. Согласно коллективному соглашению между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ, российский хоккеист пройдет обязательное обследование и возможное лечение.
Сам игрок заявил профсоюзу НХЛ, что не понимает, каким образом тест на запрещенные вещества дал положительный результат. "Я понимаю, что несу ответственность за свое тело, принимаю это наказание. Я хочу извиниться перед своей семьей, моими партнерами по команде, перед "Вегасом" и болельщиками, я буду усердно работать во время отстранения, чтобы вернуться в максимально лучшие кондиции", - сказал Зыков.
Как сообщает TSN, на сто процентов поддерживает своего клиента и агент Зыкова Роланд Хеджес, подчеркнувший, что хоккеист не знал том, что употребляемое вещество является запрещенным. Однако в официальном заявлении "Вегаса" говорится, что Зыков осознанно принимал запрещенное вещество. Президент по хоккейным операциям "Вегаса" Джордж Макфи рассказал, что Зыков употреблял запрещенное вещество в течение четырех лет. Об этом клубу, по словам Макфи, сообщил сам игрок.
Детский тренер Зыкова Сергей Суярков в беседе с ТАСС рассказал, что не верит в сознательное употребление допинга игроком. "Как я его знаю, это был очень дисциплинированный мальчишка, я тренировал его с 10 лет, мама привезла его из Питера. Ни разу он не был замечен ни в каком хулиганстве, очень трудолюбивый парень, самый дисциплинированный у меня в команде, всего, чего он добился, он добился сам лично. Он играл у меня и в пятом звене, и в четвертом, старался, доказывал, я никогда бы не поверил, что из всей команды Валька Зыков будет что-то употреблять, зная, что нельзя", - сказал Зыков.
Зыков может покинуть НХЛ
Зыков был выбран клубом "Лос-Анджелес" на драфте НХЛ 2013 года во втором раунде под общим 37-м номером. Хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Байе-Комо Драккар" и "Гатино" (2012-2015), в клубах Американской хоккейной лиги (AHL) "Онтарио" и "Шарлотт". В НХЛ хоккеист выступал за "Каролину" с 2016-го по декабрь 2018-го, также играл за "Эдмонтон", а после нескольких матчей был выставлен на драфт отказов, с которого его забрал "Вегас" в сезоне-2018/19. Нынешний сезон россиянин наконец-то начал в основном составе и за семь матчей отметился двумя голевыми передачами, в среднем проводя на площадке 11 минут 44 секунды. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.
Наказание Зыкова может поставить крест на его дальнейшей карьере в НХЛ. В лиге не любят откровенный обман, а по словам Макфи, "Вегас" последним узнал о применении игроком запрещенных веществ. "Когда срок истечет, посмотрим, есть ли ему место в составе", - отметил Макфи, чьи слова приводит местная газета Las Vegas Sun.
Как сообщает та же газета, табличка у шкафчика с номером и фамилией Зыкова уже исчезла из раздевалки команды. Сам хоккеист еще может оспорить 20-матчевое наказание. В начале прошлого сезона американский защитник "Вегаса" Нейт Шмидт также был дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. Он подал апелляцию на данное решение, однако она была отклонена.
При этом руководство "Вегаса" до последнего защищало Шмидта. "Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова, совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а в ситуации с Зыковым все черно-белое", - сказал Макфи.
Зыков сможет вернуться на лед 29 ноября в домашней игре регулярного чемпионата против "Аризоны", во время отстранения хоккеист не будет получать заработную плату. Россиянин в нынешнем сезоне имеет контракт размером $675 тыс., его потери составят примерно четверть от этой суммы (около $160 тыс.). Во время отстранения Зыков может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где права на него принадлежат ЦСКА.