Обман и допинг в "Вегасе". Зыков отстранен на 20 матчей за применение запрещенных веществ

В августе нынешнего года нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Не прошло и двух месяцев, как в скандальную ситуацию попал другой россиянин - 24-летний Зыков.

Согласно правилам НХЛ, кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность, поэтому НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча. В отличие от Кузнецова, Зыков употреблял вещества, повышающие спортивные результаты. Согласно коллективному соглашению между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ, российский хоккеист пройдет обязательное обследование и возможное лечение.

Сам игрок заявил профсоюзу НХЛ, что не понимает, каким образом тест на запрещенные вещества дал положительный результат. "Я понимаю, что несу ответственность за свое тело, принимаю это наказание. Я хочу извиниться перед своей семьей, моими партнерами по команде, перед "Вегасом" и болельщиками, я буду усердно работать во время отстранения, чтобы вернуться в максимально лучшие кондиции", - сказал Зыков.

Как сообщает TSN, на сто процентов поддерживает своего клиента и агент Зыкова Роланд Хеджес, подчеркнувший, что хоккеист не знал том, что употребляемое вещество является запрещенным. Однако в официальном заявлении "Вегаса" говорится, что Зыков осознанно принимал запрещенное вещество. Президент по хоккейным операциям "Вегаса" Джордж Макфи рассказал, что Зыков употреблял запрещенное вещество в течение четырех лет. Об этом клубу, по словам Макфи, сообщил сам игрок.

Детский тренер Зыкова Сергей Суярков в беседе с ТАСС рассказал, что не верит в сознательное употребление допинга игроком. "Как я его знаю, это был очень дисциплинированный мальчишка, я тренировал его с 10 лет, мама привезла его из Питера. Ни разу он не был замечен ни в каком хулиганстве, очень трудолюбивый парень, самый дисциплинированный у меня в команде, всего, чего он добился, он добился сам лично. Он играл у меня и в пятом звене, и в четвертом, старался, доказывал, я никогда бы не поверил, что из всей команды Валька Зыков будет что-то употреблять, зная, что нельзя", - сказал Зыков.

Зыков может покинуть НХЛ

Зыков был выбран клубом "Лос-Анджелес" на драфте НХЛ 2013 года во втором раунде под общим 37-м номером. Хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Байе-Комо Драккар" и "Гатино" (2012-2015), в клубах Американской хоккейной лиги (AHL) "Онтарио" и "Шарлотт". В НХЛ хоккеист выступал за "Каролину" с 2016-го по декабрь 2018-го, также играл за "Эдмонтон", а после нескольких матчей был выставлен на драфт отказов, с которого его забрал "Вегас" в сезоне-2018/19. Нынешний сезон россиянин наконец-то начал в основном составе и за семь матчей отметился двумя голевыми передачами, в среднем проводя на площадке 11 минут 44 секунды. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.