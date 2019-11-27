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Лига чемпионов

Семак: отсутствие Ракицкого и Кузяева в матче ЛЧ с "Бенфикой" станет большой потерей

В среду "Зенит" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:0, Ярослав Ракицкий и Далер Кузеяв получили по желтой карточке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Отсутствие в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" в составе "Зенита" защитника Ярослава Ракицкого и полузащитника Далера Кузяева станет большой потерей для команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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"Зенит" в пятом туре группового этапа турнира обыграл "Лион" со счетом 2:0. Ракицкий и Кузяев получили по желтой карточке, из-за которых они пропустят игру в Лиссабоне.

"Очень жалко, что не будут играть Ярослав и Далер - это большая потеря. Можно было обойтись без предупреждений. Что касается Ракицкого, то все его карточки были негрубые и необязательные. Будем готовиться без них", - сказал Семак.

"Зенит" сыграет с "Бенфикой" 10 декабря.

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