Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов

"Зенит" провел 15-й матч против французских клубов в еврокубках (четыре - с "Лионом") и одержал седьмую победу, команды из Франции побеждали четыре раза, еще четыре встречи завершились вничью. "Лион" встретился с российским клубом в восьмой раз (четыре матча с "Зенитом", по два - с московскими ЦСКА и "Спартаком"), потерпев четвертое поражение. В активе французской команды две победы и две ничьи.

Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (83), для которого забитый мяч стал дебютным в Лиге чемпионов, всего в турнире он провел пятую встречу. Для 31-летнего Дзюбы гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский "Спартак", не отметившись забитыми мячами), Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за "Спартак") и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА). На матче присутствовали глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков отразил шесть ударов и провел первый матч "на ноль" в Лиге чемпионов, всего в турнире он сыграл пять встреч. В предыдущий раз "Зенит" сумел не пропустить в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2015 года. Тогда встреча в рамках групповой стадии турнира против испанской "Валенсии" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0, один из мячей в том матче забил Дзюба, а ворота петербургского клуба защищал Юрий Лодыгин.

"Зенит" поднялся на второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. "Лион" идет третьим, имея в активе также семь очков после пяти встреч, но уступает клубу из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч (первая игра между командами завершилась со счетом 1:1). Лидирует немецкий "Лейпциг" (9 очков, 4 матча), на последней строчке располагается португальская "Бенфика" (3 очка, 4 игры). "Лейпциг" и "Бенфика" проведут очную встречу в Германии в рамках пятого тура групповой стадии турнира позднее в среду.

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против "Бенфики", а "Лион" на домашнем поле примет "Лейпциг". Обе встречи пройдут 10 декабря.

Ход матча

Юрий Жирков получил травму в матчах за сборную России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и мог пропустить встречу с "Лионом". В итоге 36-летний футболист был включен в заявку, но Семак оставил ветерана в запасе. Наставник "Зенита" выставил на игру пять защитников против быстрой атакующей линии "Лиона", главным плеймейкером французов является Мусса Дембеле, на которого была возложена большая ответственность во время отсутствия Мемфиса Депая. Главный тренер гостей Руди Гарсия также решил перестраховаться и выставил пять игроков в обороне.

На каждый домашний матч текущего сезона Лиги чемпионов активные болельщики "Зенита" подготавливали красочные перформансы, однако в этот раз фанаты оказались скромнее. Болельщики разместили баннер с надписью "Ленинград-84", отсылающий к единственной победе клуба в чемпионатах СССР.

Первый тайм не обозначил явного лидера в этой встрече. Команды периодически отдавали преимущество друг другу, но редко атаки заканчивались опасными ударами. Стоит отметить, что "Зениту" чаще удавалось пробраться к штрафной площади соперника через фланги, также полузащитники петербуржцев находили бреши между центральными защитниками. "Лион" же явно превосходил сине-бело-голубых в скорости, игроки французского клуба постоянно искали свободное пространство для рывков.

"Зенит" мог отличиться на 35-й минуте, когда Сердар Азмун прокинул мяч мимо вратаря Антони Лопеша, но попал в штангу. Спустя семь минут Дзюба оказался проворнее всех в борьбе за верховой мяч после подачи углового и отправил снаряд в нижний угол, открыв счет в матче. После пропущенного гола эмоции взяли вверх над футболистами "Лиона", главный арбитр встречи Даниэле Орсато показал желтые карточки двум игрокам гостей за слишком активные беседы с судьей в течение двух минут.

С первых минут второй половины встречи "Лион" прижал "Зенит" к своей штрафной, подопечные Гарсии постоянно простреливали с флангов, делали навесы и били из-за пределов штрафной. "Зенит" же отвечал выпадами на контратаках, но защитники "Лиона" особое внимание уделяли Дзюбе и Азмуну. Второй тайм прошел практически без опасных моментов - "Лиону" не удавалось найти путь к воротам Кержакова из-за глубокой игры "Зенита" в обороне.

В заключительном отрезке матча "Зенит" захватил контроль над мячом и усилил давление на ворота "Лиона". Массированная атака петербуржцев привела к тому, что после очередного выноса из штрафной французской команды мяч оказался у Жиркова, который исполнил передачу на Оздоева. Полузащитник "Зенита" нанес мощный удар в одно касание, в результате которого мяч после небольшого рикошета от ноги защитника "Лиона" влетел в ворота, установив окончательный счет матча - 2:0.