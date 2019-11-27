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Лига чемпионов

"Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря ничьей с "Бенфикой"

"Лейпциг" на своем поле сыграл вничью, уступая к 89-й минуте со счетом 0:2
Футболисты "Лейпцига" EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Футболисты "Лейпцига"
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 28 ноября. Португальская "Бенфика" со счетом 2:2 сыграла вничью с немецким "Лейпцигом" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

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В составе португальской команды мячи забили Пицци (20-я минута) и Карлос Винисиус (59), у "Лейпцига" два гола забил Эмиль Форсберг (89 - с пенальти, 90+6).

Ранее в другом матче группы G петербургский "Зенит" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:0.

В турнирной таблице группы лидирует "Лейпциг", на счету немецкой команды десять очков, второе место занимает "Зенит" (7), третье - "Лион" (7), замыкает группу "Бенфика" (4), потерявшая шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре "Бенфика" примет "Зенит", а "Лион" - "Лейпциг". Оба матча пройдут 10 декабря. "Лейпциг" гарантировал себе участие в следующей стадии турнира, немецкий клуб, основанный в 2009 году, впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов стал вторым в истории "Лейпцига".

В матче пятого тура группы Н голландский "Аякс" со счетом 2:0 обыграл французский "Лилль". Забитыми мячами в матче отметились Хаким Зиеш (2) и бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес (59). Промес в последних 20 матчах за голландский клуб отличился 14 раз.

В другом матче группы, который прошел ранее в среду, испанская "Валенсия" дома сыграла вничью с английским "Челси" (2:2). В турнирной таблице лидирует "Аякс", набравший 10 очков, второе место занимает "Валенсия" (8), третье - "Челси" (8), замыкает таблицу "Лилль" (1). В следующем туре "Аякс" сыграет дома с "Валенсией", а "Челси" примет на своем поле "Лилль". Оба матча пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов-2019/20. Группа G
МестоКомандаИВНПМО
1"Лейпциг"53118-610
2"Зенит"52127-67
3"Лион"52127-67
4"Бенфика"51137-114

 

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